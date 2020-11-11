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Espreso.tvОбщество"Проходить этот период будем трудно": Степанов прогнозирует высокую заболеваемость COVID-19 до апреля

"Проходить этот период будем трудно": Степанов прогнозирует высокую заболеваемость COVID-19 до апреля

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года

Об этом сообщает РБК-Украина .

При этом Степанов отметил, что Украина будет проходить этот период "довольно сложно".

"Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что к апрелю", - заявил Степанов.

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При этом министр назвал главной задачей сдержать потери от коронавируса.

"Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить трудно. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19, была как можно меньше", - отметил Степанов .

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