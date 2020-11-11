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Espreso.tvСпортПромоутер Усика поставил под сомнение его перспективы в супертяжелом весе

Промоутер Усика поставил под сомнение его перспективы в супертяжелом весе


фото: BoxingScene
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что украинскому боксеру будет сложно победить больших тяжеловесов

Об этом Хирн заявил в интервью Гарету Дэвису на YouTube.

По его словам, перейдя в супертяжелый вес Усик согласился на большой риск.

"Когда ты переходишь в хэвивейт, то ставишь на кон все. Усик не побьют в первом тяжелом весе, никто там его не победит. Но если Александр подерется с большим парнем, у которого есть резкие комбинации, сила, скорость и передвижения , то ему будет очень трудно ", - сказал Хирн.

Вместе с тем он добавил, что победить Усика будет сложно.

"Я не думаю, что большие тяжеловесы непременно смотрят на Усика и говорят:" Ой, этот парень опасен ". Но его будет очень трудно побить. Единственный способ победить Усика - поставить его в неравные условия", - убежден Хирн.

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