Правительство одобрило ряд соглашений с европейскими партнерами по технической поддержке и реализации инфраструктурных проектов
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Правительство одобрило четыре соглашения с нашими европейскими партнерами, касающиеся поддержки Украины в различных отраслях", - написал Шмыгаль.
В частности, Кабмин одобрил соглашение с Польшей о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинском-польской границе.
Также было одобрено соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Эстонией. Отмечается, что правительство Эстонии готово присоединиться к помощи Украине во внедрении реформ и реализации проектов технической помощи.
Кроме того, была одобрена программа под названием "Готовы к сотрудничеству с Германией", которая позволит украинским менеджерам поехать на месяц в Германию для установления деловых контактов и обучения.
Соглашение с Данией, одобренное на заседании Кабмина, предусматривает помощь датских коллег по финансированию проектов местной инфраструктуры, энергоэффективности и энергосбережения.
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