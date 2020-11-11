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Espreso.tvОбществоПосле операции умерла 35-летняя жена экс-министра здравоохранения Украины

После операции умерла 35-летняя жена экс-министра здравоохранения Украины


фото: jetsetter
В одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре умерла 35-летняя Анастасия Островская - жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили

Об этом сообщает издание " Сһаѕ News ".

"Анастасии Островский делали плановую операцию в клинике" Борис "по поводу камней в желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства вроде повредили сосуды. Спасти женщину, говорит наш источник, пытались 10:00, но она умерла", - говорится в сообщении.

Сhas News позвонил Александру Квиташвили, но он не стал рассказывать детали. Лишь отметил, что всего было четыре операции.

"Извините, я сейчас не в силах об этом говорить. Занимаюсь оформлением бумаг", - сказал Квиташвили.

В пресс-службе клиники "Борис" Сhas News не подтвердили и не опровергли подробности трагического инцидента. Там говорят, что не разглашают любую информацию по любому пациента.

Также политик написал о потере в Facebook.
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