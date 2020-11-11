 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПольша - Украина: букмекеры назвали фаворита матча

Польша - Украина: букмекеры назвали фаворита матча


фото: uaf.ua
Букмекеры считают сборную Польши фаворитом товарищеского матча против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу сборной Польши коэффициент 2,30. На выигрыш команды Андрея Шевченко они дают 3,10, а на ничью - 3,40.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать