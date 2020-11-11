Польша - Украина: букмекеры назвали фаворита матча

11 ноября, 2020, 15:15

Букмекеры считают сборную Польши фаворитом товарищеского матча против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу сборной Польши коэффициент 2,30. На выигрыш команды Андрея Шевченко они дают 3,10, а на ничью - 3,40.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей.

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