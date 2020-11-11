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Espreso.tvОбществоПересчет голосов и судебные решения: в ЦИК объяснили, почему еще нет результатов местных выборов

Пересчет голосов и судебные решения: в ЦИК объяснили, почему еще нет результатов местных выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал причины, по которым ЦИК не обнародовала результаты местных выборов, которые прошли 25 октября

Об этом сказал во время заседания ЦИК в среду, 11 ноября, передает Укринформ.

"По состоянию на сейчас завершается процесс установления результатов местных выборов практически всеми территориальными избирательными комиссиями, подавляющее большинство из них уже установили результаты", - сказал он.

Диденко отметил, что в настоящее время еще не завершен процесс по подсчету результатов выборов в областные советы в Черновицкой и Киевской областях.

Он пояснил, что в Черновицкой области это обусловлено деятельностью Черновицкой городской ТИК, которая завершает пересчет голосов на избирательных участках, и выразил надежду, что в ближайшее время там будут установлены результаты выборов в области, городе Черновцы и Черновицком районе.

Диденко отметил, что завершение установления результатов в Киевский облсовет планируется уже сегодня, 11 ноября.

По его словам, в некоторых ТИК еще продолжается или пересчет голосов во исполнение решений судов, или завершаются обжалования в судебном порядке решений ТИК.

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