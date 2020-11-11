Пересчет голосов и судебные решения: в ЦИК объяснили, почему еще нет результатов местных выборов

11 ноября, 2020, 19:26

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал причины, по которым ЦИК не обнародовала результаты местных выборов, которые прошли 25 октября

Об этом сказал во время заседания ЦИК в среду, 11 ноября, передает Укринформ.

"По состоянию на сейчас завершается процесс установления результатов местных выборов практически всеми территориальными избирательными комиссиями, подавляющее большинство из них уже установили результаты", - сказал он.

Диденко отметил, что в настоящее время еще не завершен процесс по подсчету результатов выборов в областные советы в Черновицкой и Киевской областях.

Он пояснил, что в Черновицкой области это обусловлено деятельностью Черновицкой городской ТИК, которая завершает пересчет голосов на избирательных участках, и выразил надежду, что в ближайшее время там будут установлены результаты выборов в области, городе Черновцы и Черновицком районе.

Диденко отметил, что завершение установления результатов в Киевский облсовет планируется уже сегодня, 11 ноября.

По его словам, в некоторых ТИК еще продолжается или пересчет голосов во исполнение решений судов, или завершаются обжалования в судебном порядке решений ТИК.

Напомним, в Комитете избирателей отметили, что затягивание процесса подсчета результатов выборов имеет признаки политтехнологии с целью подделки результатов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил на имя председателя ЦИК Олега Диденко письмо, в котором обратил внимание на необходимость принять неотложные меры для установления результатов голосования на местных выборах и немедленного их обнародования.

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