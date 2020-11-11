Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно, - Помпео ответил Байдену

11 ноября, 2020, 07:37

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что после подсчета каждого "законно" поданного голоса администрация Дональда Трампа останется у власти на второй срок

Об этом сообщает Голос Америки .

"Переход ко второй администрации Трампа пройдет плавно", - заявил Помпео, выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Госсекретарь заверил мировое сообщество в том, что поствыборный период в Америке будет проходить без эксцессов.

"Мы собираемся подсчитать все голоса", - заявил Помпео.

Трамп до сих пор отказывается признавать поражение, заявляя о "фальсификации" на выборах, благодаря которым, по словам действующего президента, все ведущие СМИ провозгласили Байдена избранным президентом США.

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