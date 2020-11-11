Определились украинские биатлонисты, которые примут участие в Рождественской гонке
11 ноября, 2020, 16:29
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко примут участие в Рождественской гонке 2020
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Смешанная гонка с участием десяти международных дуэтов проводится с 2002 года. В немецком Рупольдинге стартуют десять лучших команд, каждая из которых состоит из одного биатлониста и одной биатлонистки, как и в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира. Шоу-гонка состоится 28 декабря.
Тренерский штаб сборной Украины планирует, что в Рождественской гонке 2020 примут участие Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.
Гонка состоится на "Химгау-Арене" 28 декабря.
- В декабре 2019 года украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряную медаль в гонке преследования на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.
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