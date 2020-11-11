 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОпределились украинские биатлонисты, которые примут участие в Рождественской гонке

Определились украинские биатлонисты, которые примут участие в Рождественской гонке


фото: Getty Images
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко примут участие в Рождественской гонке 2020

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Смешанная гонка с участием десяти международных дуэтов проводится с 2002 года. В немецком Рупольдинге стартуют десять лучших команд, каждая из которых состоит из одного биатлониста и одной биатлонистки, как и в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира. Шоу-гонка состоится 28 декабря.

Тренерский штаб сборной Украины планирует, что в Рождественской гонке 2020 примут участие Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.

Гонка состоится на "Химгау-Арене" 28 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать