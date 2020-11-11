Определились украинские биатлонисты, которые примут участие в Рождественской гонке

11 ноября, 2020, 16:29

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко примут участие в Рождественской гонке 2020

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Смешанная гонка с участием десяти международных дуэтов проводится с 2002 года. В немецком Рупольдинге стартуют десять лучших команд, каждая из которых состоит из одного биатлониста и одной биатлонистки, как и в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира. Шоу-гонка состоится 28 декабря.

Тренерский штаб сборной Украины планирует, что в Рождественской гонке 2020 примут участие Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко.

Гонка состоится на "Химгау-Арене" 28 декабря.

В декабре 2019 года украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряную медаль в гонке преследования на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.