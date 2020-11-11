Оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Каменки, ранен украинский военный

11 ноября, 2020, 19:51

В среду, 11 ноября, по состоянию на 17:00 в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован один обстрел со стороны российских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Военного сразу госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.

Также в штабе сообщили о разминировании саперами ГСЧС около 6 гектаров территории в прифронтовом районе и обезвреживании 89 найденных взрывоопасных предметов.

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