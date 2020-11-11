Официальный курс: гривна продолжает укрепляться к доллару

11 ноября, 2020, 09:18

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 11 ноября 2020 года на отметке 28,12 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 10 ноября курс составил 28,14 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 ноября установлен на уровне 33,20 грн / евро. По состоянию на 10 ноября курс составлял 33,39 грн / евро.

На наличном рынке 11 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,30, продают - по 28,36 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,40-29,50 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb