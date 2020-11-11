НСЗУ выплатила медучреждениям более 7 млрд грн за хирургические операции

11 ноября, 2020, 12:37

Национальная служба здоровья выплатила медицинскими учреждениями более 7 млрд грн за проведение хирургических операций в стационарах

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На пакет" Хирургические операции в стационарных заведениях "с НСЗУ подписали договоры 844 больницы, 4 из них - частные. На сегодня НСЗУ выплатила этим заведениям по хирургические услуги более 7 млрд грн в апреле-октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого пакета пациенту проводят без оплаты операцию с анестезией, инструментальные и лабораторные исследования. Кроме того, пациенту в рамках хирургического пакета гарантируется послеоперационный мониторинг, обезболивание, круглосуточный уход, медицинская реабилитация в остром периоде, лекарственные средства из перечня, питание и пребывание в стационаре.

Для получения бесплатной помощи пациенту необходимо направление семейного врача. В неотложном состоянии пациент может обратиться в больницу без направления или вызвать "скорую".

В НСЗУ также пояснили, что несмотря на введение запрета на плановые госпитализации в связи с решением Кабмина из-за ухудшения ситуации с COVID-19 заведения все равно будут получать оплату за глобальным бюджетом, согласно договору.

Кроме того, добавили в НСЗУ, больницы продолжат оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, а также пациентам с онкологическими заболеваниями. Также будет предоставляться паллиативная помощь и помощь в случае неотложных и срочных ситуаций, если за их переноса существует угроза жизни и здоровью. При этом насколько значительным является такой риск определять семейный врач, который и будет предоставлять направления на получение услуги.

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