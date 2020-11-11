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Espreso.tvОбществоНезаконная агитация, черный пиар и подкуп избирателей: в КИУ фиксируют нарушения накануне второго тура выборов

Незаконная агитация, черный пиар и подкуп избирателей: в КИУ фиксируют нарушения накануне второго тура выборов


фото: zik
Накануне второго тура местных выборов наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксируют факты подкупа избирателей, незаконной агитации и всплеск черного пиара

Об этом на брифинге заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНИАН .

"Мы фиксируем точечные нарушения, связанные с фактами незаконной агитации. В частности, это старая проблема по распространению агитационных материалов без выходных данных. Но мы отмечаем, что эта проблема является чрезвычайно серьезной - она может свидетельствовать о теневой характер финансирования избирательной кампании", - отметил глава КИУ.

Наблюдатели также фиксируют и единичные факты использования местного админресурса кандидатами.

Например, в Черкассах на страницах коммунальных предприятий в соцсетях ведется агитация за действующего мэра Анатолия Бондаренко, который является кандидатом на пост городского головы.

"Также мы фиксируем единичные факты подкупа избирателей. Например, в Ровенской общине городской голова Ровно Виктор Шакирзян, который является кандидатом на должность мэра, совместно с однопартийцами из политической партии" Ровно вместе "предоставлял бесплатно медицинским учреждениям города новые кислородные баллоны. Причем в СМИ распространялось сообщение о том, что политическая партия совместно с кандидатом предоставляла эти услуги для учреждений здравоохранения ", - рассказал Кошель.

Он уточнил, что в юридической плоскости доказать факт подкупа избирателей в этом случае будет достаточно сложно, однако в КИУ его толкуют именно как технологию подкупа избирателей, поскольку такая деятельность массово освещалась в СМИ.

По словам гендиректора КИУ, в отличие от первого тура сейчас наблюдатели фиксируют всплеск технологий черного пиара, в частности, в различных Telegram каналах и Facebook-группах.

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