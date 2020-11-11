На Николаевщине несмотря на огласку и вмешательство полиции незаконно раскапывают скифский курган, - археолог

11 ноября, 2020, 21:04

Археологи бьют тревогу: неизвестные злоумышленники разрывают скифский курган возрастом 2,5 тыс. лет с помощью тяжелой техники

Об этом сообщил николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского Национального университета имени Сухомлинского, руководитель Березанской археологической экспедиции Александр Смирнов, передает Укринформ.

"11 ноября мы вместе с активистами, представителями управления культуры Николаевской ОГА и коллегами из Института археологии НАН Украины снова побывали на скифском кургане в Казанковском районе. И еще раз были неприятно поражены и возмущены увиденным. Несмотря на резонанс, вызов полиции и т.д., здесь снова работала тяжелая техника. Мы нашли разрушенным еще одно древнее захоронение подростка и бронзовое зеркало", - сказал Смирнов.

Он также отметил, что на место происшествия снова, уже в третий раз, вызвали полицию, но те только развели руками. Мол, они же не могут охранять курган круглосуточно.

Отмечается, что на кургане также побывала комиссия во главе с ведущим скифологом Украины, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником, заведующим отделом "Полевой комитет" Института археологии Национальной академии наук Украины Юрием Болтриком.

"Этот курган надо законсервировать на зиму и найти способ начать его официально исследовать. Чем дольше мы это не будем делать, тем больше гарантии, что не эти так другие его уничтожат", - отметил Болтрик.

Сейчас ученые работают над оформлением акта повреждения кургана.

Ранее журналисты сообщали, что на Николаевщине в селе Скобелево Казанковского района ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Висунской группе царских скифских захоронений. Кургану около 2,5 тыс. лет. Раскопки ведутся неизвестными людьми с применением тяжелой техники, в т.ч. экскаватора. Работы ведутся на частном поле, которое охраняет фирма ООО "Варта города" из Одесской области. Они выкопали яму выше, чем сам курган, высота которого была 12 м.

Полиция открыла уголовное производство по статье 298, ч. 3 Уголовного кодекса Украины - "умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия".

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