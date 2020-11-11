На матч Лиги наций впервые назначена женская бригада судей, все они - украинки

11 ноября, 2020, 15:50

Украинская женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче Лиги наций между мужскими сборными Сан-Марино и Гибралтара

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Главным арбитром матча Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар назначена Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.

Женскую бригаду арбитров назначили на матч мужских сборных впервые. Ранее француженка Стефани Фраппар была главным арбитром на матче Мальта - Латвия (1:1) в Лиге наций, однако ее ассистентами были мужчины.

Напомним, в ноябре 2019 года Екатерина Монзуль заняла шестое место в рейтинге лучших футбольных судей мира.

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