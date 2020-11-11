На матч Лиги наций впервые назначена женская бригада судей, все они - украинки
11 ноября, 2020, 15:50
Украинская женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль будет работать на матче Лиги наций между мужскими сборными Сан-Марино и Гибралтара
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Главным арбитром матча Лиги наций Сан-Марино - Гибралтар назначена Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Анастасия Романюк.
Женскую бригаду арбитров назначили на матч мужских сборных впервые. Ранее француженка Стефани Фраппар была главным арбитром на матче Мальта - Латвия (1:1) в Лиге наций, однако ее ассистентами были мужчины.
- Напомним, в ноябре 2019 года Екатерина Монзуль заняла шестое место в рейтинге лучших футбольных судей мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона