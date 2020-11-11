На Львовщине автобус сбил насмерть ребенка
11 ноября, 2020, 11:31
В среду, 11 ноября, маршрутный автобус "Дрогобыч - Трускавец" наехал на несовершеннолетнего пешехода
Об этом сообщает местное издание " СТОИТ-Галицкие Новости ".
Известно, что это девочка, которая училась в 9-м классе.
По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте - по пешеходному переходу. От полученных травм Дрогобичанка скончалась на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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