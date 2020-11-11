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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранен один военный ООС

На Донбассе ранен один военный ООС

На Донбассе 11 ноября в результате нарушения перемирия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС.

В штабе отмечают, что с начала этого периода российско-оккупационные войска нарушили один раз перемирие. Неподалеку Каменки оккупанты применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. В результате обстрела ранен один военного. Его госпитализировали. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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