МЗ объявил конкурс на гендиректора детской больницы "Охматдет" в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба "Охматдета".
"Объявлен конкурс на занятие должности генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины", - говорится в сообщении.
Требованиями к кандидатам на должность является наличие высшего образования II уровня по степени магистра специальностей отраслей знаний "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Социальные и поведенческие науки", "Гуманитарные науки" или "Здравоохранение" и специализацией "Организация и управление здравоохранением". Стаж на руководящих должностях должен составлять не менее 10 лет.
Также желательно свободное владение английским языком.
Должностной оклад, согласно объявлению, предлагается в размере 11 323,82 грн.
Отмечается, что конкурсная комиссия рассмотрит предложения кандидатов на занятие вакантной должности 8 декабря 2020 года.
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