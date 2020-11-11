МЗ объявил конкурс на гендиректора детской больницы "Охматдет" в Киеве

11 ноября, 2020, 16:17

Министерство здравоохранения объявило конкурс на должность генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба "Охматдета".

"Объявлен конкурс на занятие должности генерального директора Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины", - говорится в сообщении.

Требованиями к кандидатам на должность является наличие высшего образования II уровня по степени магистра специальностей отраслей знаний "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Социальные и поведенческие науки", "Гуманитарные науки" или "Здравоохранение" и специализацией "Организация и управление здравоохранением". Стаж на руководящих должностях должен составлять не менее 10 лет.

Также желательно свободное владение английским языком.

Должностной оклад, согласно объявлению, предлагается в размере 11 323,82 грн.

Отмечается, что конкурсная комиссия рассмотрит предложения кандидатов на занятие вакантной должности 8 декабря 2020 года.

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