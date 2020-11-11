Минобороны заключило контракт на покупку в Чехии устаревших гаубиц, которые не соответствуют стандартам НАТО и хуже гаубицы РФ, - Бутусов

11 ноября, 2020, 22:36

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал заключенный Минобороны контракт на закупку чешских модернизированных колесных самоходных гаубиц "Дана" М2 калибра 152 мм

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

По словам Бутусова, закупка 30 гаубиц "полностью противоречит интересам Украины".

"Дана" М2 - это чешска самоходная гаубица, пушка которой - советская система 152 мм Д-20 под советский снаряд с немного удлиненным стволом. В 2018 году "Даны" сняты с вооружения Чехии, потому что чешская армия полностью перешла на единый калибр гаубиц 155 мм по стандарту НАТО. С тех пор "Даны" стоят на складе, и чехи очень хотят их кому-то продать, и на беду никто не хочет покупать. Кроме Украины", - заявил он.

Отметим, сегодня "Даны стоят на вооружении Грузии, Словакии и Азербайджана.

Бутусов отметил, что Украина не имеет запаса снарядов к "Дане".

"Ключевая проблема это не орудие сейчас - а снаряды. Снаряды для боевой подготовки, запас для складов. У нас на вооружении около 300 стволов системы Д-20, в том числе на САУ. У нас на вооружении "Гиацинты" с другим снарядом 152 мм - и тоже запасы исчерпаны. Необходимо обеспечить закупку снарядов - и тут как раз переход на единый калибр 155 мм экономически выгоден. Ведь снарядов почти не осталось. Чтобы обеспечить потребности, нужно закупать снаряды за рубежом. Снаряды Д-20 это уже экзотика на мировом рынка вооружений, в России мы их купить не можем, а закупка в Европе будет по цене сравнима с производством 155 мм снарядов стандарта НАТО", - пояснил журналист.

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