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Espreso.tvЭкономикаМинцифры совместно с lifecell планируют запустить идентификацию абонентов через "Дию"

Минцифры совместно с lifecell планируют запустить идентификацию абонентов через "Дию"

Министерство цифровой трансформации совместно с lifecell планирует внедрить идентификацию абонентов на сайте оператора через приложение "Дия"

Об этом вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

"Минцифра и lifеcell готовят проект идентификации абонентов с помощью приложения Действие. Обсудили на встрече с CEO lifecell Исметом Языджи совместные планы по развитию интернета и цифровизации", - написал Федоров.

Министр отметил, что идентификация личности на сайте lifecell с помощью приложения "Дия" является лишь одной инициативой сотрудничества с lifecell. Компания совместно с Минцифры также планирует открыть тестовые центры 5G и в течение двух лет предоставить возможность 90% населения Украины пользоваться связью 4G.

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