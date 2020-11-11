Ляшко: Украина попала в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину против COVID-19

11 ноября, 2020, 13:59

Украина попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины против COVID-19

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "Украинского радио" .

По словам Ляшко, для обеспечения равного доступа различных стран, без разницы по экономическим уровнем развития, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Совместная с Глобальным вакцинным альянсом создали механизм COVAX.

"Там сформирован финансовый фонд, который выкупает огромное количество доз вакцин для того, чтобы обеспечить в 180 странах как минимум 20% наслелення каждой страны вакциной против коронавирусной болезни. Украина также в этом механизме и попала в список 92 стран, которым будет предложена специальная цена на закупку вакцины ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что ожидается как минимум 8 млн доз в случае однократного введения, или 16 млн доз - в случае двукратного.

"Мы просчитали, если будет предложена та цена, которая была предварительно озвучена, - это составляет 1 млрд грн, что предусмотрено в бюджете на 2021 год. В дальнейшем министр здравоохранения вести переговоры с другими производителями иммунобиологических препаратов для того, чтобы заключить прямые контракты на поставку, чтобы обеспечить всех, кто захочет вакцинироваться против коронавирусной болезни ", - добавил Ляшко, подчеркнув, что правительство делает все возможное, чтобы вакцина была бесплатная для граждан Украины.

По его словам, в первую очередь вакцину получит профессиональные группы риска, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, - врачи, силовики, учителя. В дальнейшем вакцинировать группы риска, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования коронавирусной болезнью. Речь идет о людях старшего и пожилого возраста, включая людей с сопутствующими хроническими патологиями.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев .

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