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Espreso.tvСпортКуман раскрыл детали беседы в имении Месси после назначения тренером "Барселоны"

Куман раскрыл детали беседы в имении Месси после назначения тренером "Барселоны"


фото: Reuters
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман раскрыл детали своего первого разговора с аргентинским форвардом Лионелем Месси после своего назначения на должность

Об этом сообщает Sport.es .

По словам Кумана, сразу после назначения на пост главного тренера "Барселоны" он разговаривал с Месси, будущее которого в клубе в тот момент находилось под вопросом.

"Когда я пришел в команду, мне сказали, что Месси несчастлив. Мы поговорили с ним у него дома. Он объяснил причины недовольства, я был честен с ним, сказал, что могу изменить только футбол, в который играет команда. Я могу повлиять на систему игры, его позицию на поле, но не могу изменить ситуацию в клубе ", - сказал Куман.

В то же время, голландец заверил, что Месси и дальше стремится оставаться лучшим.

"Месси показался мне человеком, который хочет побеждать, быть лучшим и оставаться лучшим, даже если у него есть проблемы с руководством клуба." Барселона "будет сильнее с Месси, чем без него", - убежден Куман.

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