Кравчук в ТКГ призвал освободить всех удерживаемых лиц до Нового года
11 ноября, 2020, 23:00
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех "взаимно удерживаемых лиц"
Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в ТКГ по результатам заседания 11 ноября.
"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении.
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