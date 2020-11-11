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Espreso.tvОбществоКравчук в ТКГ призвал освободить всех удерживаемых лиц до Нового года

Кравчук в ТКГ призвал освободить всех удерживаемых лиц до Нового года


фото: УП
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал до конца этого года вернуть всех "взаимно удерживаемых лиц"

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в ТКГ по результатам заседания 11 ноября.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении.

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