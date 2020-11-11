Коронавирус в "Динамо": за последние сутки 8 выздоровели, а 3 заболели
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Среди футболистов "Динамо", которые получили отрицательные тесты на COVID-19: Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.
Также в клубе зафиксировали 3 новых случая коронавируса. Речь идет об Александре Андриевском, Артеме Шабанове и Руслане Нещерете.
Остаются зараженными COVID-19 Денис Попов, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Владислав Супряга. Всего в столичном клубе 8 зараженных футболистов.
Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингульцом".
- 8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0 .
- 9 ноября Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ.
- 11 ноября голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил положительный тест на коронавирус
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