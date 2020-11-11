Коронавирус в "Динамо": за последние сутки 8 выздоровели, а 3 заболели

11 ноября, 2020, 21:13

Сегодня, 11 ноября, восемь футболистов киевского "Динамо" получили отрицательные тесты на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Среди футболистов "Динамо", которые получили отрицательные тесты на COVID-19: Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Также в клубе зафиксировали 3 новых случая коронавируса. Речь идет об Александре Андриевском, Артеме Шабанове и Руслане Нещерете.

Остаются зараженными COVID-19 Денис Попов, Владимир Шепелев, Богдан Леднев, Денис Гармаш, Владислав Супряга. Всего в столичном клубе 8 зараженных футболистов.

Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингульцом".

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