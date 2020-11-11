Хорватия и Турция забили по 3 гола в безумном товарищеском матче

11 ноября, 2020, 21:37

Сборные Хорватии и Турции сыграли вничью в товарищеском матче в Стамбуле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 53-ю минуту Турция побеждала Хорватию со счетом 2:1, однако хорваты, благодаря голам Марио Пашалича и Иосифа Брекало, вышли вперед.

Но счет 3:2 не продержался долго, уже через 2 минуты Дженгиз Ундер забил после передачи Дженка Тосуна и сделал счет 3:3.

14-го ноября Хорватия сыграет против Швеции в Лиге наций, а 17-го примет Португалию в последнем туре турнира. Турцию ждут матчи против России (15 ноября) и Венгрии (18 ноября).

Товарищеский матч

11 ноября

Турция - Хорватия 3:3

Голы: Тосун, 23 (пен.), Тюрюч, 41, Ундер, 58 - Будмир, 32, Пашалич, 53, Брекало, 56

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