Хорватия и Турция забили по 3 гола в безумном товарищеском матче
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По состоянию на 53-ю минуту Турция побеждала Хорватию со счетом 2:1, однако хорваты, благодаря голам Марио Пашалича и Иосифа Брекало, вышли вперед.
Но счет 3:2 не продержался долго, уже через 2 минуты Дженгиз Ундер забил после передачи Дженка Тосуна и сделал счет 3:3.
14-го ноября Хорватия сыграет против Швеции в Лиге наций, а 17-го примет Португалию в последнем туре турнира. Турцию ждут матчи против России (15 ноября) и Венгрии (18 ноября).
Товарищеский матч
11 ноября
Турция - Хорватия 3:3
Голы: Тосун, 23 (пен.), Тюрюч, 41, Ундер, 58 - Будмир, 32, Пашалич, 53, Брекало, 56
- 11 ноября в товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2:1 .
- В другом матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5:3.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-