Кабмин согласовал законопроект о расширении прав полицейских на использование электрошокера

11 ноября, 2020, 15:32

11 ноября на заседании правительства был согласован законопроект, которым расширяются полномочия полицейских по использованию электрошокеров

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заседание правительства.

Правительство одобрило законопроект о расширении прав полиции на использование электрошокера.

В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым возможно применение устройства. Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Согласно новому законопроекту полиции разрешается использовать электрошокер для:

задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и осуществляющего физическое сопротивление полицейскому;

задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать;

задержания лица, совершающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;

задержания лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в том числе полицейского.

По действующему законодательству полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека или объекта, находящихся под охраной, или во время нападения животного, угрожающего жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Новый законопроект еще предстоит утвердить депутатам Верховной Рады.

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