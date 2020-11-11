Кабмин согласовал законопроект о расширении прав полицейских на использование электрошокера
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заседание правительства.
Правительство одобрило законопроект о расширении прав полиции на использование электрошокера.
В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым возможно применение устройства. Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.
Согласно новому законопроекту полиции разрешается использовать электрошокер для:
- задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и осуществляющего физическое сопротивление полицейскому;
- задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать;
- задержания лица, совершающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;
- задержания лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в том числе полицейского.
По действующему законодательству полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека или объекта, находящихся под охраной, или во время нападения животного, угрожающего жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.
Новый законопроект еще предстоит утвердить депутатам Верховной Рады.
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