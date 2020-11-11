 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин согласовал законопроект о расширении прав полицейских на использование электрошокера

Кабмин согласовал законопроект о расширении прав полицейских на использование электрошокера


фото: dpa
11 ноября на заседании правительства был согласован законопроект, которым расширяются полномочия полицейских по использованию электрошокеров

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заседание правительства.

Правительство одобрило законопроект о расширении прав полиции на использование электрошокера.

В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым возможно применение устройства. Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду, 11 ноября.

Согласно новому законопроекту полиции разрешается использовать электрошокер для:

  • задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и осуществляющего физическое сопротивление полицейскому;
  • задержания лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать;
  • задержания лица, совершающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;
  • задержания лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в том числе полицейского.

По действующему законодательству полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека или объекта, находящихся под охраной, или во время нападения животного, угрожающего жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Новый законопроект еще предстоит утвердить депутатам Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать