Кабмин принял концепцию развития авиапромышленности до 2030 года с ежегодным финансированием в 2 млрд грн

11 ноября, 2020, 15:22

Кабинет министров принял концепцию развития авиационной промышленности до 2030 года с ежегодным финансированием в 2 млрд грн

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании, передает Еспресо.TV.

"Сегодня мы утвердим концепцию государственной программы развития авиапромышленности до 2030 года", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на прошлой неделе правительство представило экономический аудит государства, где был четко очерчен потенциал Украины в различных отраслях и векторы экономического развития до 2030 года. При этом много говорилось о необходимости перехода от сырьевой к высокотехнологичной экономике, о создании и экспорте высокотехнологичной продукции - машиностроения, электроники, авиастроения и тому подобного.

Так, базовый вариант концепции предусматривает государственное финансирование авиаотрасли примерно на 2 млрд грн ежегодно. По словам премьера, это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов.

Шмыгаль отметил, что объем реализованной продукции в случае внедрения концепции оценивается экспертами в 300-500 млрд грн.

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