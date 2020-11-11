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Espreso.tvЭкономикаГосэкоинспекция будет контролировать ввоз масел в Украину

Госэкоинспекция будет контролировать ввоз масел в Украину


фото: mirsmazok
Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) будет контролировать перевозку масел через таможенную границу Украины и их дальнейшую утилизацию

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, в течение нескольких дней совместно с таможней будет доработан порядок взаимодействия и информационного обмена относительно отработанных масел.

"Документ будет предусматривать обязательное предоставление Государственной таможенной службой данных об объеме ввезенных на территорию Украины смазочных материалов, а ГЭИ - информации о результатах проведенных проверок", - цитирует пресс-служба слова Малеваного.

Он отметил, что проверка соответствия ввоза через таможенный контроль и использование масел на территории Украины должно подтверждаться экспертизой ГЭИ о проведенной утилизации. Для этого инспекция владеть информацией об объемах их ввоза.

"Такое взаимодействие позволит противодействовать незаконному уничтожению и сжиганию масел на предприятиях, что на сегодняшний день является проблемой для экологии в рамках всего государства", - подчеркнул Малеванный.

Кроме того, добавил Малеванный, ГЭИ совместно с таможней осуществляет второй этап радиологического контроля транспорта и грузов на государственной границе. Так, в случае обнаружения багажа с превышением показателей радиоактивного излучения, вызывается инспектор, ищет источник радиации.

Председатель ГЭИ отметил, что сейчас ведомства совместно работают над нормативно-правовыми изменениями для более эффективной работы в этой сфере.

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