Голкипер "Динамо" выздоровел от коронавируса
11 ноября, 2020, 20:27
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram футболиста.
32-летний Бойко пожелал всем беречь себя, близких и окружающих.
"Наконец мой ПЦР-тест отрицательный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Денис Бойко.
Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингульцом". В составе столичного клуба теперь 13 зараженных коронавирусом футболистов.
- 8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0 .
- 9 ноября Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ.
- 11 ноября голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил положительный тест на коронавирус
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