Голкипер "Динамо" выздоровел от коронавируса

11 ноября, 2020, 20:27

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram футболиста.

32-летний Бойко пожелал всем беречь себя, близких и окружающих.

"Наконец мой ПЦР-тест отрицательный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Денис Бойко.

Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингульцом". В составе столичного клуба теперь 13 зараженных коронавирусом футболистов.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Boyko Denys (@ king_kong_71) 11 ноября 2020 в 8:01 PST

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