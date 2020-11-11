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Espreso.tvСпортГолкипер "Динамо" выздоровел от коронавируса

Голкипер "Динамо" выздоровел от коронавируса


фото: Getty Images
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram футболиста.

32-летний Бойко пожелал всем беречь себя, близких и окружающих.

"Наконец мой ПЦР-тест отрицательный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Денис Бойко.

Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингульцом". В составе столичного клуба теперь 13 зараженных коронавирусом футболистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Boyko Denys (@ king_kong_71)

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