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Espreso.tvСпортГендиректор Футбольной ассоциации Англии лишился должности из-за заявления о "цветных" игроках

Гендиректор Футбольной ассоциации Англии лишился должности из-за заявления о "цветных" игроках


фото: Reuters
Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк подал в отставку из-за скандала на расовой почве

Об этом сообщает Sky Sports .

Грег Кларк подал в отставку после того, как во время выступления в Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента назвал представителей этнических меньшинств "цветными футболистами" при обсуждении образ, которые они получают в соцсетях.

Кларк извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать, но все равно подал в отставку.

"Мои неприемлемы слова перед парламентом нанесли ущерб нашей игре и тем, кто смотрит, играет, судит и управляет ею. Это укрепило мою решимость двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что оскорбил различные сообщества в футболе", - сказал Кларк.

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