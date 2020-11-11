Дело задержанного на Волыни руководителя шпионской сети РФ передали в суд
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Мужчину задержали 4 марта этого года сотрудники СБУ при попытке пересечения государственной границы Украины.
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего военнослужащего ВСУ, который был завербован представителем ФСБ для сбора разведывательной информации.
"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества", - отметили в СБУ.
По данным следствия СБУ, фигурант по заданию иностранных кураторов должен был собирать сведения о военных объектах, которые дислоцируются на территории Волынской области. Также представителей спецслужб РФ интересовала информация об участниках антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
"Для сбора разведывательных данных злоумышленник пытался привлечь других жителей региона", - подчеркнули в спецслужбе.
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