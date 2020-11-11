ЦИК должен немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, - Данилов

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Вместе с тем аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксирует рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатов выборов", - уточнил Данилов.

Он напомнил, что, согласно календарному плану местных выборов, утвержденного ЦИК 8 августа 2020 года, предельной датой установления результатов местных выборов было определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.

Он добавил, что согласно действующему законодательству ЦИК полномочия установить результаты местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК требований Избирательного кодекса.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентной выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии ", - резюмируется в письме.

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