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Espreso.tvОбществоЦИК должен немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, - Данилов

ЦИК должен немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил на имя председателя ЦИК Олега Диденко письмо, в котором обратил внимание на необходимость принять неотложные меры для установления результатов голосования на местных выборах и немедленного их обнародования

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Вместе с тем аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксирует рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатов выборов", - уточнил Данилов.

Он напомнил, что, согласно календарному плану местных выборов, утвержденного ЦИК 8 августа 2020 года, предельной датой установления результатов местных выборов было определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.

Он добавил, что согласно действующему законодательству ЦИК полномочия установить результаты местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК требований Избирательного кодекса.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентной выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии ", - резюмируется в письме.

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