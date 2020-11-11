COVID-19: медицинская система не будет принимать ни одного человека уже 10-15 декабря, если ничего не делать, - Шмыгаль

11 ноября, 2020, 16:05

Новый карантин в Украине необходим, поскольку до середины декабря в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека... При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.

По его словам, задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.

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