COVID-19: медицинская система не будет принимать ни одного человека уже 10-15 декабря, если ничего не делать, - Шмыгаль
11 ноября, 2020, 16:05
Новый карантин в Украине необходим, поскольку до середины декабря в больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека... При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.
По его словам, задача правительства - не остановить присутствие людей в ресторанах, а снизить потоки людей в метро и на другом транспорте, а также снизить социальные контакты благодаря карантину выходного дня.
- Напомним, Минздрав инициировал введение карантина выходного дня.
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что карантин выходного дня продлится несколько недель. Ожидается, что он поможет избежать полного локдауна.
- Так, 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 ноября.
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