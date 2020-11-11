Чисора отважился на отчаянный шаг после поражения от Усика

11 ноября, 2020, 11:11

Британский тяжеловес Дерек Чисора решил вернуться на ринг менее чем через месяц после поражения от украинца Александра Усика

Дерек Чисора заменит Александра Поветкина в поединке против другого британца Диллиан Уайта, заявил промоутер российского боксера Андрей Рябинський, сообщает ТАСС.

По его словам, Чисора выйдет на ринг 21 ноября против Уайта вместо Поветкина, который заболел коронавирусом.

"Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября. В него будет бой с Чисорой", - сказал Рябинский.

Ранее о возможности такого поединка заявлял менеджер британца - Дэвид Хэй.

21 ноября Уайт должен был провести реванш с Поветкиным, но россиянин заболел коронавирусом и поединок перенесли.

Дерек Чисора менее, чем месяц назад, 31 октября, проиграл Александру Усику.

Напомним, 4 ноября Дерек Чисора получил предложение заменить Александра Поветкина в поединке против Диллиан Уайта.

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