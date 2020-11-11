 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЧисора отважился на отчаянный шаг после поражения от Усика

Чисора отважился на отчаянный шаг после поражения от Усика


фото: BoxingScene
Британский тяжеловес Дерек Чисора решил вернуться на ринг менее чем через месяц после поражения от украинца Александра Усика

Дерек Чисора заменит Александра Поветкина в поединке против другого британца Диллиан Уайта, заявил промоутер российского боксера Андрей Рябинський, сообщает ТАСС.

По его словам, Чисора выйдет на ринг 21 ноября против Уайта вместо Поветкина, который заболел коронавирусом.

"Насколько я знаю, Уайт будет боксировать 21 ноября. В него будет бой с Чисорой", - сказал Рябинский.

Ранее о возможности такого поединка заявлял менеджер британца - Дэвид Хэй.

21 ноября Уайт должен был провести реванш с Поветкиным, но россиянин заболел коронавирусом и поединок перенесли.

Дерек Чисора менее, чем месяц назад, 31 октября, проиграл Александру Усику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

11 ноября, 2020 среда

10 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать