Чиновник НБУ, готовивший выговоры Рожковой и Сологубу, купил люксовый Mercedes за полцены, - расследование Delo.ua

11 ноября, 2020, 17:25

Чиновник НБУ, написавший выговор первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы правления НБУ Дмитрию Сологубу, указал в декларации приобретение Mercedes GL 500 за 423 тыс. грн

Об этом говорится в расследовании журналистов delo.ua.

Глава департамента НБУ Виктор Григорчук указал в декларации Mercedes GL 500 за 423 тыс. грн при его рыночной стоимости в почти миллион грн.

По информации журналистов, выговор готовили три чиновника Нацбанка - Владислав Бидненко, Виктор Григорчук и Александр Вавдийчик. Журналисты заявляют, что все трое действовали по указанию главы НБУ, Кирилла Шевченко, и получили за эту деятельность премии. Курировал процесс его ставленник и правая рука, глава Офиса правления Национального банка Александр Присяжнюк.

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По информации издания, непосредственным исполнителем назначили начальника управления претензионно-исковой работы юрдепартамента Виктора Григорчука.

За 2 недели до вынесения выговора 5 октября (то есть, когда юридические документы уже должны были готовиться, а лояльность Виктора Григорчука новому руководству уже была доказана), Григорчук купил внедорожник Mercedes-Benz GL 500 по беспрецедентно низкой цене. Или с такой же невероятной для рынка скидкой. Согласно декларации чиновника, эта покупка обошлась ему в 423 тыс. грн, то есть примерно $15 тыс.

Журналисты отмечают, что на соответствующих сайтах по продаже б/у автомобилей рыночная цена на автомобиль данной марки 2013 года выпуска стартует с минимум $30 тыс. Максимум же составляет и вовсе $75 тыс. В результате изучения данных агрегаторов объявлений журналистам удалось установить, какой именно автомобиль купил Григорчук, а также найти объявление о продаже этого автомобиля.

Этот конкретный Mercedes GL 500 продавался за $33,3 тыс. Аналогичное объявление о продаже этого автомобиля было и на сайте https://auto.ria.com/. Однако оно уже удалено и осталось только в кэше агрегаторов. Там цена этого автомобиля составляла и вовсе $39,3 тыс.

В то же время, журналисты отмечают, что продавец элитного авто - Петр Лукьяненко - является также директором ООО "Техметпромбуд", которое является фигурантом уголовного производства №42016000000002035 от 4 августа 2016 года с признаками уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364 и 212 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением и уклонение от уплаты налогов ".

Согласно материалам дела, ООО "Техметпромбуд" числится среди компаний, которые были бенефициарами формирования налогового кредита за счет рисковой группы товаров от прокладок конвертационного центра на сумму более 500 млн грн.

Как отмечают журналисты, несмотря на подозрение в деятельности конвертационного центра ООО "Техметпромбуд" выиграл тендер КП "Киевский метрополитен" на сумму 1 294 000 грн.

Журналисты Delo.ua позвонили Лукьяненко и спросили его о цене проданного авто.

Тот заверил, что продал указанный Merсedes "крепко за 30 тысяч долларов". В ответ на вопрос, почему в таком случае Григорчук задекларировал купленный у него автомобиль за $15 тыс., продавец машины начал уклоняться от четких формулировок.

"Этот вопрос к кому? Я же не указывал в декларации, задайте его (этот вопрос, - ред.) Григорчуку... Если он указал за 15 в декларации, значит за 15", - ответил Петр Лукьяненко.

При этом, как отмечают журналисты, он стал активно расхваливать Виктора Григорчука как чиновника, несколько раз повторив, что таких бы на госслужбе побольше.

"Но если вы говорите о Григорчуке Викторе, который работает в Национальном банке, то прекрасный парень, на которого надо равняться. Я много читал его статей, молодец, правильный человек на правильном месте, с точки зрения государства. В отличие от многих современных чиновников" , - сказал Лукьяненко.