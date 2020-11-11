МаюПравоПрацювати: рестораторы возле Кабмина протестуют против карантина выходного дня

11 ноября, 2020, 10:34

Возле здания Кабмина проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати, они протестуют против введения карантина выходного дня

Об этом передает Еспресо.TV .

Украинский ресторанная ассоциация и региональные объединения работников отрасли вышли в Кабмин и некоторых областных государственных администраций с требованиями "ослабить давление на отрасль через COVID-19".

Митинги проходят в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Люди держат плакаты с надписями: «Ресторанный бизнес умирает», «Контроль правил безопасности, а не ампутация бизнеса», «Нас миллион! Дайте работать».

Среди требований работников ресторанной отрасли, вышедших на акцию:

Прямая денежная компенсация каждому работнику, который потерял доход за время карантина

Прямая денежная компенсация каждому бизнесу, который потерял доход за время карантина

Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов

Отмена всех ограничений на работу ресторанов

Уменьшение ставки НДС до 7%

Недопущения повышения тарифов на электроэнергию

Доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса

Согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями

Финансовая помощь государства предприятиям, которые создают рабочие места для молодежи