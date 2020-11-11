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Espreso.tvОбщество# МаюПравоПрацювати: рестораторы возле Кабмина протестуют против карантина выходного дня

# МаюПравоПрацювати: рестораторы возле Кабмина протестуют против карантина выходного дня

Возле здания Кабмина проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати, они протестуют против введения карантина выходного дня

Об этом передает Еспресо.TV .

Украинский ресторанная ассоциация и региональные объединения работников отрасли вышли в Кабмин и некоторых областных государственных администраций с требованиями "ослабить давление на отрасль через COVID-19".

Митинги проходят в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Люди держат плакаты с надписями: «Ресторанный бизнес умирает», «Контроль правил безопасности, а не ампутация бизнеса», «Нас миллион! Дайте работать».

Среди требований работников ресторанной отрасли, вышедших на акцию:

  • Прямая денежная компенсация каждому работнику, который потерял доход за время карантина
  • Прямая денежная компенсация каждому бизнесу, который потерял доход за время карантина
  • Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов
  • Отмена всех ограничений на работу ресторанов
  • Уменьшение ставки НДС до 7%
  • Недопущения повышения тарифов на электроэнергию
  • Доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса
  • Согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями
  • Финансовая помощь государства предприятиям, которые создают рабочие места для молодежи

  • Напомним, ранее Минздрав инициировал введение в Украине карантина " выходного дня ".
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