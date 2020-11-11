# МаюПравоПрацювати: рестораторы возле Кабмина протестуют против карантина выходного дня
11 ноября, 2020, 10:34
Возле здания Кабмина проходит акция рестораторов # МаюПравоПрацювати, они протестуют против введения карантина выходного дня
Об этом передает Еспресо.TV .
Украинский ресторанная ассоциация и региональные объединения работников отрасли вышли в Кабмин и некоторых областных государственных администраций с требованиями "ослабить давление на отрасль через COVID-19".
Митинги проходят в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.
Люди держат плакаты с надписями: «Ресторанный бизнес умирает», «Контроль правил безопасности, а не ампутация бизнеса», «Нас миллион! Дайте работать».
Среди требований работников ресторанной отрасли, вышедших на акцию:
- Прямая денежная компенсация каждому работнику, который потерял доход за время карантина
- Прямая денежная компенсация каждому бизнесу, который потерял доход за время карантина
- Мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов
- Отмена всех ограничений на работу ресторанов
- Уменьшение ставки НДС до 7%
- Недопущения повышения тарифов на электроэнергию
- Доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса
- Согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями
- Финансовая помощь государства предприятиям, которые создают рабочие места для молодежи
- Напомним, ранее Минздрав инициировал введение в Украине карантина " выходного дня ".
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-