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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил и.о. глав трех ОГА

Зеленский назначил и.о. глав трех ОГА


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций

Об этом говорится в указах главы государства №492 , №493 и №494 от 9 ноября, размещенных на его официальном сайте.

Согласно указам, и.о. главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка - 1-й заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019) Одесской - Вячеслав Овечкин; Сумской - Сергей Пахольчук.

6 ноября Зеленский своими указами уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Виталий Федорив освобожден от должности главы Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению, Максим Куцый - с должности главы Одесской ОГА Роман Грищенко - с должности главы Сумской ОГА.

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