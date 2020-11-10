Зеленский назначил и.о. глав трех ОГА
Об этом говорится в указах главы государства №492 , №493 и №494 от 9 ноября, размещенных на его официальном сайте.
Согласно указам, и.о. главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка - 1-й заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019) Одесской - Вячеслав Овечкин; Сумской - Сергей Пахольчук.
6 ноября Зеленский своими указами уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Виталий Федорив освобожден от должности главы Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению, Максим Куцый - с должности главы Одесской ОГА Роман Грищенко - с должности главы Сумской ОГА.
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