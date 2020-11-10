За месяц количество больничных возросло почти в полтора раза из-за COVID-19 и сезонных болезней

10 ноября, 2020, 15:12

Число больничных в октябре увеличилось на 49%, а сумма выплат по ним - на 334,7 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Согласно сообщению, по оперативным данным в октябре 2020 года количество больничных по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%. Количество листков нетрудоспособности за этот период возросло на 35,4%. При этом сумма выплат по больничным увеличилась на 38,7% (на 334,7 млн грн).

В пресс-службе объяснили, что рост количества больничных и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусом.

Отмечается, что темп роста количества листков временной нетрудоспособности самый высокий в регионах, в которых областные центры отнесены к "красному" и "оранжевому" уровню эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

В частности, в Сумской области увеличение количества больничных в октябре по сравнению с сентябрем составило 90,8%, в Тернопольской области - 87,9%, Николаевской области - 83,3%, Винницкой области - 80,4%, Полтавской области - 72,6%, Харьковской области - 66,1%, Черкасской области - 63%, Ривненской области - 62,2%.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 10 842 новых случая инфицирования COVID-19.

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