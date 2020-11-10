Второй день заблокирована работа сайта украинского омбудсмена, - Денисова
10 ноября, 2020, 10:33
Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак
Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Второй день подряд заблокирована работа сайта уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала Денисова.
По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного пока выполняют соответствующие технические работы.
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-