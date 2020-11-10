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Espreso.tvОбществоВторой день заблокирована работа сайта украинского омбудсмена, - Денисова

Второй день заблокирована работа сайта украинского омбудсмена, - Денисова

Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала Денисова.

По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного пока выполняют соответствующие технические работы.

 

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