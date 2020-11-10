Второй день заблокирована работа сайта украинского омбудсмена, - Денисова

10 ноября, 2020, 10:33

Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала Денисова.

По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного пока выполняют соответствующие технические работы.