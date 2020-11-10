Владелец Vans приобретет бренд уличной одежды Supreme за $ 2,1 млрд

10 ноября, 2020, 11:05

Корпорация VF, которая является владельцем брендов Vans, The North Face и Timberland, покупает бренд уличной одежды Supreme за $ 2,1 млрд

Об этом сообщает пресс-служба VF.

Согласно сообщению, нынешние инвесторы Carlyle Group Inc. и Google Partners LLC продают свои доли в Supreme.

По прогнозу VF, бренд может принести выручку компании в размере не менее $ 500 млн. Планируется, что сделка будет завершена до конца 2020 года.

Корпорация VF была создана в 1899 году и сейчас является одним из крупнейших в мире производителей одежды, обуви и аксессуаров. Портфель компании включает бренды Vans, The North Face, Timberland и Dickies.

Бренд уличной одежды Supreme был основан в 1994 году и начинал с одного магазина в центре Манхеттена. Стоимость бренда оценивалась в $ 1 млрд. Supreme ориентирован на молодежную культуру, выпускает одежду, аксессуары и скейтборды.

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