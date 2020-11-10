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Espreso.tvМирВладельцами "дома Шерлока Холмса" в Лондоне оказались дочь и внук Нурсултана Назарбаева, - The Times

Владельцами "дома Шерлока Холмса" в Лондоне оказались дочь и внук Нурсултана Назарбаева, - The Times

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оказались владельцами дома в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221б, где, согласно произведениям писателя Артура Конан Дойля, жил Шерлок Холмс

Об этом сообщает The Times.

Британское издание отмечает, что здание вместе с другой недвижимостью и землей между домами на Бейкер-Стрит 215 и 237 принадлежали дочери и внуку Назарбаева - 57-летней Даризе и 35-летнему Нурали Алиеву.

По данным организации Global Witness, около 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат оффшорным компаниям. Ожидается, что правительство Великобритании наконец примет закон, который обяжет их раскрывать имена бенефициаров.

Так, согласно утечке электронных писем, 90% собственности дома на Бейкер-Стрит 221б принадлежит Даризе Назарбаевой, а еще 10% - ее сыну Нурали Алиеву. Формально же объектами недвижимости и землей владеет компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела все это в 2005 году за 140 млн фунтов.

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