Вакцина для Украины и война на Донбассе: Зеленский поговорил по телефону с Меркель
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский рассказал Меркель об уменьшении потерь со стороны подразделений Объединенных сил по сравнению с прошлым годом, что было достигнуто в результате перемирия на Донбассе.
"Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", - подчеркнул Зеленский.
Также президент пожаловался немецкому канцлеру на срыв оккупантами открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" в Донецкой и Луганской областях.
Он также приветствовал прорыв в разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.
"Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Зеленский.
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