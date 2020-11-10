В WBC дали неожиданное название новой категории, в которую может перейти Усик

10 ноября, 2020, 12:50

Всемирный боксерский совет назовет новую весовую категорию в честь 6-летнего Бриджера Уокера, который спас младшую сестру от разъяренного собаки

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, он предлагает назвать новую категорию, в которой будут выступать боксеры весом до 99 кг, Briger - в честь 6-летнего Бриджера Уокера, который ценой собственного здоровья спас младшую сестру, на которую набросилась немецкая овчарка.

"Мы решили создать новую весовую категорию "Бриджер" в качестве мостика, который необходим для большого количества бойцов, находящихся в промежутке 90 - 99 кг. Название категории вдохновлено шестилетним мальчиком, который героически спас сестру от нападения собаки. Да, этот новый дивизион вдохновленный Бриджером Уокером", - сказал Сулейман.

Ранее отмечалось, что бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик может перейти в новый дивизион, поскольку он слишком мал по габаритам для выступлений в супертяжелом весе.

Напомним, в июле Бриджер Уокер, который спас сестру от собаки, получил от WBC чемпионский пояс.

19 октября стало известно, что Всемирный боксерский совет создал новую весовую категорию .

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