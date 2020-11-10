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Espreso.tvОбществоВ Волновахе на неизвестной взрывчатке подорвались двое гражданских, - полиция

В Волновахе на неизвестной взрывчатке подорвались двое гражданских, - полиция


фото: Нацполіція
10 ноября два человека получили осколочные ранения в результате взрыва неустановленного взрывного устройства в Волновахе Донецкой области

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В результате взрыва в Волновахе два человека получили осколочные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники", - говорится в сообщении.

В 10:15 в Волновахское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на окраине города два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы. Изъяты остатки предмета, который взорвался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

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