В Одессе легковой автомобиль въехал на остановку, пострадали две женщины и двое несовершеннолетних
10 ноября, 2020, 21:35
Во вторник, 10 ноября, в Одессе, на проспекте Небесной сотни, Toyota въехала в остановку общественного транспорта
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:30. В результате аварии получили травмы 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина.
Все пострадавшие госпитализированы. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.
Ранее, 7 ноября, в Харькове автомобиль сбил четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности".
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