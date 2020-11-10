В Одессе легковой автомобиль въехал на остановку, пострадали две женщины и двое несовершеннолетних

10 ноября, 2020, 21:35

Во вторник, 10 ноября, в Одессе, на проспекте Небесной сотни, Toyota въехала в остановку общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 18:30. В результате аварии получили травмы 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Ранее, 7 ноября, в Харькове автомобиль сбил четырех пешеходов, которые стояли на "островке безопасности".

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