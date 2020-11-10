В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, а заболели почти 750
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 292 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет, 41 медик ", - написал мэр.
В больницы столицы попали 74 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17004 жители Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103, в Подольском районе - 82 случая.
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