В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, а заболели почти 750

10 ноября, 2020, 10:58

Коронавирус в Киеве за прошедшие сутки обнаружили у 747 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 292 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет, 41 медик ", - написал мэр.

В больницы столицы попали 74 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17004 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 145, в Днепровском - 103, в Подольском районе - 82 случая.

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