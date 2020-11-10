В Киеве на дистанционном обучении остаются пять школ, - КГГА
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Из-за коронавируса, кроме пяти школ, закрыто также 12 учреждений дошкольного образования, а также 157 групп в 140 детских садах. Это неплохая тенденция в учебных заведениях, однако общая ситуация в городе неутешительная", - отметил Мондриевский.
Он также отметил, что закрытие школ "не дает желаемого результата" в борьбе с распространением коронавируса, однако город делает "все возможное для безопасности детей в учебных заведениях".
"Сейчас наша первоочередная задача - организовать безопасный учебный процесс и обеспечить детей средствами дезинфекции. Очень прошу всех, помните, что наша самая действенная защита - сознательное отношение к опасности вируса", - добавил Мондриевский.
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