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Espreso.tvОбществоВ Киеве на дистанционном обучении остаются пять школ, - КГГА

В Киеве на дистанционном обучении остаются пять школ, - КГГА


фото: galka.if.ua
Исполняющий обязанности первого заместителя головы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский заявил, что в столице на дистанционном обучении остаются пять школ

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Из-за коронавируса, кроме пяти школ, закрыто также 12 учреждений дошкольного образования, а также 157 групп в 140 детских садах. Это неплохая тенденция в учебных заведениях, однако общая ситуация в городе неутешительная", - отметил Мондриевский.

Он также отметил, что закрытие школ "не дает желаемого результата" в борьбе с распространением коронавируса, однако город делает "все возможное для безопасности детей в учебных заведениях".

"Сейчас наша первоочередная задача - организовать безопасный учебный процесс и обеспечить детей средствами дезинфекции. Очень прошу всех, помните, что наша самая действенная защита - сознательное отношение к опасности вируса", - добавил Мондриевский.

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