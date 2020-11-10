В Харькове задержали гражданина Грузии, которого искал Интерпол
10 ноября, 2020, 13:17
В Харькове полиция задержала 30-летнего гражданина Грузии, который на родине совершил покушение на убийство двух лиц и был объявлен в международный розыск
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"2 июля 2012 года мужчина нанес ножевые ранение своей бабушки, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавших остались живы. Приговором суда Кутаиси от 22.12.2014 года злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы", - сообщает полиция.
Местонахождении разыскиваемого иностранца установили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области и Управления СБУ в области.
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