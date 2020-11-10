Узнайте, как наладить стабильный поток клиентов из платной рекламы в интернете в 2020 году на конференции PPC Day от WebPromoExperts

10 ноября, 2020, 15:22

Что-то изменилось... Клиенты уже не ищут продукты или услуги. Клиенты выбирают из тех, кто сам их нашел. Возможно, еще до того, как потребность появилась. И это уже не фантастика, а обыденность digital-маркетинга

Как внедрить в свой бизнес? Как не слить бюджет? Как получить лидов и клиентов из онлайна? Что нового, и что все еще хорошо работающее старое в платной рекламе?

Гоу с нами узнавать ответы на все волнующие вопросы 13 ноября 2020 года на онлайн-конференции PPC Day!

На этот раз в лайн-апе конференции Google, Parimatch, Uklon, MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster, ApiX-Drive и другие. ТОП-овые эксперты расскажут о запусках и настройках кампаний. Они сделают упор на реальный опыт, на результаты и на инфографику. На конференции будет все — удачи, ошибки, трудности и успехи, которые приходят после их преодоления.

Узнайте из первых рук об инструментах и лайфхаках одних из лучших на украинском рынке компаний:

о новом формате Discovery Ads в докладе от Google;

о продвижении гемблинга через Google UAC и Apple Search Ads от Parimatch;

о повышении отдачи от автоматизированных кампаний для мобильных приложений от Uklon;

о масштабировании проекта в мире автоматизации и многоканальности. Кейс Bekker;

о масштабировании ремаркетинга в Facebook для программы и сайта. Кейс Shafa.ua;

о пользе LinkedIn для бизнеса в Украине.

После конференции вы поймете, стоит ли вкладывать деньги в рекламу и как это сделать, чтобы вложения окупились. Познакомитесь с новыми технологиями, научитесь правильно использовать их для своего бизнеса. Получите порцию вдохновения от лучших представителей индустрии.

Участие бесплатно!

Регистрируйтесь и забронируйте свое место на конференции уже сегодня. Смотрите из любой точки мира онлайн, задавайте вопросы во время прямого эфира, получайте на них ответы.

Для всех, кто не готов быть привязанным к монитору целый день, открыта возможность покупки записи всех докладов и презентаций всего за 500 грн (800 грн в день конференции).

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive

Зарегистрироваться

Вам может быть интересно:

Курс Продвижение в Instagram