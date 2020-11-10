Украинский нокаутер получил шанс отомстить за поражение чемпиона-соотечественника
10 ноября, 2020, 11:42
Сергей Богачук проведет бой против американца Брэндона Адамса, который нанес поражение бывшему чемпиону мира среди любителей Евгению Хитрову
Об этом сообщает vRINGe.com.
3 декабря Сергей Богачук, который выиграл все свои 18 боев нокаутом, встретится в Лос-Анджелесе (США) с Брендоном Адамсом.
В 2018 году американец нанес поражение бывшему чемпиону мира среди любителей Евгений Хитров.
В прошлом году Адамс, который в целом потерпел три поражения, проиграл в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) другому американцу - Джермаллу Чарло.
- Напомним, в мае Евгений Хитров заявил, что в конце года изменит промоутеров, которые испортили ему карьеру.
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