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Espreso.tvСпортУкраинский нокаутер получил шанс отомстить за поражение чемпиона-соотечественника

Украинский нокаутер получил шанс отомстить за поражение чемпиона-соотечественника


фото: BoxingScene
Сергей Богачук проведет бой против американца Брэндона Адамса, который нанес поражение бывшему чемпиону мира среди любителей Евгению Хитрову

Об этом сообщает vRINGe.com.

3 декабря Сергей Богачук, который выиграл все свои 18 боев нокаутом, встретится в Лос-Анджелесе (США) с Брендоном Адамсом.

В 2018 году американец нанес поражение бывшему чемпиону мира среди любителей Евгений Хитров.

В прошлом году Адамс, который в целом потерпел три поражения, проиграл в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) другому американцу - Джермаллу Чарло.

  • Напомним, в мае Евгений Хитров заявил, что в конце года изменит промоутеров, которые испортили ему карьеру.

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