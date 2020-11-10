Украинские города смогут обновить общественный транспорт за счет кредита ЕИБ

10 ноября, 2020, 13:39

Города Украины смогут приобрести новый общественный транспорт за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который реализуется с использованием кредитных средств ЕИБ, города Украины имеют возможность обновить и расширить свой парк общественного транспорта, развить сеть маршрутов и провести ремонтные работы в депо.

В частности, уже подписаны первые договоры на приобретение современных низкопольных троллейбусов для Луцка на 4,3 млн евро, Харькова - на 10 млн евро и Сум - на 4 млн евро. Отмечается, что Сумы получат 19 троллейбусов, Луцк - 29, Харьков - 49.

В Минфине отметили, что кредитные средства предоставляются на срок до 12-13 лет с кредитными каникулами до 2-3 лет и под 2-5,75% ринчих.

По информации ведомства, участие в проектах также принимают Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Кременчуг, Одесса, Тернополь, Чернигов.

Всего на реализацию проекта ЕИБ выделил 200 млн евро. Эти средства будут направлены на приобретение новых троллейбусов, трамваев, вагонов метро, автобусов, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо.

В пресс-службе отметили, что сейчас Минфин совместно с Министерством инфраструктуры работает над запуском второго проекта развития городского общественного транспорта на общую сумму 400 млн евро. Это откроет возможность для украинских городов улучшить транспортную систему и привлечь кредитные средства на решение проблем общественного транспорта.

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